Apple показала первый складной айфон — iPhone Duo. У iPhone DUO будет два цвета — «Золото» и «Темно-синий» Новый iPhone Duo позволит запускать два приложения одновременно.
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