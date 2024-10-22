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Казнить или миловать: Стоит ли усыплять зверей-людоедов — мнение экспертов

Казнить или миловать: Стоит ли усыплять зверей-людоедов — мнение экспертов

Казнить или миловать: Стоит ли усыплять зверей-людоедов — мнение экспертов Ирэн ОрлонскаяОлег Зубков, руководитель сафари-парка «Тайган», высказался по поводу происшествия, в результате которого львы атаковали сотрудницу.

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