Казнить или миловать: Стоит ли усыплять зверей-людоедов — мнение экспертов Ирэн ОрлонскаяОлег Зубков, руководитель сафари-парка «Тайган», высказался по поводу происшествия, в результате которого львы атаковали сотрудницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии