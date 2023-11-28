Совокупление — это неотъемлемая часть жизни живых организмов

На планете существование живых организмов возможно лишь при продолжении рода. Для этого необходимо осуществлять процесс совокупления женского и мужского пола, хотя в животном мире существует и самооплодотворение.
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