Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР 24 раза

ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР 24 раза

За прошедшие сутки 25 мая украинские националисты подвергали обстрелам ДНР 24 раза. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о ранении трех человек во время украинских обстрелов.

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