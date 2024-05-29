Роскомнадзор не получал уведомления об утечке данных СДЭК после взлома системы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила, что не получала уведомления от логистического оператора СДЭК о взломе системы и утечке персональных данных пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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