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Газета.ру

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Генерал ВСУ Драпатый поддержал Федорова в его конфликте с главкомом Сырским

Генерал ВСУ Драпатый поддержал Федорова в его конфликте с главкомом Сырским

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый поддержал бывшего министра обороны страны Михаила Федорова в его конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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