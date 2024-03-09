Кто «крышует» украинскую агентуру в России?

Александр Хироников

Кто ж ее сдвинет? Дмитрий Анатольевич поставил, Владимир Владимирович продлил полномочия. Это достаточно сильная база. Кроме этого член ЕдРосов. И губернатор ХМАО аж с 2010 года. Теперь по поводу РПЦ. Посмотришь на высшее руководство - все православные. А то, что она творит - это что? Писать надо не статьи, а бить в барабан. Православную веру начинают растаскивать по кускам в отдельно взятых регионах. А ведь начнут с детей. Лаской и конфетками. А когда наверху услышат - будет поздно.