Пора властям опомниться и обратить внимание на антироссийскую деятельность на территории Ханты-Мансийского округа, где действует три прихода униатов На территории Ханты-Мансийского автономного округа действует целых 3 прихода Греко-католической церкви.
Кто «крышует» украинскую агентуру в России?
Комментарии
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Александр Хироников
Кто ж ее сдвинет? Дмитрий Анатольевич поставил, Владимир Владимирович продлил полномочия. Это достаточно сильная база. Кроме этого член ЕдРосов. И губернатор ХМАО аж с 2010 года. Теперь по поводу РПЦ. Посмотришь на высшее руководство - все православные. А то, что она творит - это что? Писать надо не статьи, а бить в барабан. Православную веру начинают растаскивать по кускам в отдельно взятых регионах. А ведь начнут с детей. Лаской и конфетками. А когда наверху услышат - будет поздно.
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1 д.
Наталия
И, так называемые "сталинские репрессии" тоже были не зря. Перед неизбежной войной с фашистами Сталин смог существенно очистить армию и всю страну от троцкистов и прочей нечисти. Да, были невинные жертвы, пострадавшие из-за стукачей, завистников и сотрудников репрессивных органов, почувствоваших себя всемогущими. Но если бы это не было сделано, итог войны мог быть другим.
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1 д.
ТС
Татьяна Степанова
убирать их надо однозначно!
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1 д.
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