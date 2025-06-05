Эксперт раскрыл, какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ

Профессор Финансового университета Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к сокращению рабочих мест, и это касается в основном профессий с рутинными и повторяющимися с задачами, к которым можно отнести кассиров, почтовых работников, административных банковских работников и офис-менеджеров, а также под угрозой сокращения могут оказаться телемаркетологи и операторы колл-центров .