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Эксперт раскрыл, какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ

Эксперт раскрыл, какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ

Профессор Финансового университета Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к сокращению рабочих мест, и это касается в основном профессий с рутинными и повторяющимися с задачами, к которым можно отнести кассиров, почтовых работников, административных банковских работников и офис-менеджеров, а также под угрозой сокращения могут оказаться телемаркетологи и операторы колл-центров .

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