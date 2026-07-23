100 тысяч рублей отсудила нижегородка из-за рухнувшего в квартире потолка

Нижегородский областной суд взыскал с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов компенсацию морального вреда в пользу собственника квартиры за травмы в результате обрушения потолка – 100 тысяч рублей.
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