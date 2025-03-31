В РФ на развитие сельскохозяйственного машиностроения выделено 15,8 млрд рублей

Правительство расширяет Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. На развитие сельскохозяйственного машиностроения выделено 15,8 млрд рублей, включая 2,7 млрд привлечённых инвестиций.
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