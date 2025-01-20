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Аргументы и Факты

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Oxfam: состояние богатейших людей в мире в 2024 году увеличилось на $2 трлн

Oxfam: состояние богатейших людей в мире в 2024 году увеличилось на $2 трлн

Состояние богатейших людей в мире в 2024 году увеличилось на 2 триллиона долларов, достигнув 15 триллионов долларов, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на отчёт благотворительной организации Oxfam.

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