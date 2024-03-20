«Они не понимают, с кем имеют дело». Путин призвал противников России оставить попытки запугать россиян

Путин: противники достигают противоположного результата, запугивая россиян Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что противники достигают прямо противоположных результатов, пытаясь запугать россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии