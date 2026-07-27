Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда

В МИД Чада заявили о выходе республики из Международного уголовного суда (МУС). «27 июля 2026 года правительство Республики Чад, являющейся депозитарием Римского статута, уведомило Генсека ООН о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в коммюнике МИД Чада.