Ревущие двадцатые: блеск и джаз в отеле Royal Mansour Marrakech

В этом году праздничный сезон в Royal Mansour Marrakech обещает быть особенно ярким! Сверкающий жемчуг, стразы, страусиные перья и драгоценные камни – окунитесь в атмосферу гламурной и роскошной «золотой» эпохи – «ревущих двадцатых».
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