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Вред для зрения от чтения сравнили с вредом от экрана смартфона

Вред для зрения от чтения сравнили с вредом от экрана смартфона

Эксперт Оксана Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что пока не установлено, что экран смартфона опаснее для глаз, чем сопоставимое по длительности чтение книг.

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