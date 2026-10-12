Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский останется у власти до тех пор, пока не погибнет он сам и, к сожалению, погибнет с ним его страна.
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