Про «два мира»

Людмила Лиханова ВСЕ они обязательно сами отдают на Победу.. А ты еще лучше - марш на фронт. Мы можем помочь тебе там оказаться.

Людмила Лиханова УВ. МОДЕРАТОРЫ, ПРЕКРАТИТЕ УБИРАТЬ КОММЕНТАРИИ И ЛАЙКИ. ИЛИ ПРИДЕТСЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ФСБ НА ВАШИ "ТРУДЫ". ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, НО И ПРЯМОЕ ...НАРУШЕНИЕ В УГОДУ ВРАГАМ. ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ.