В дополнение ко вчерашней статье "Курская истеричка" мнение по этому же вопросу от Анны Райской.
Про «два мира»
Комментарии
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Людмила Лиханова
ВСЕ они обязательно сами отдают на Победу.. А ты еще лучше - марш на фронт. Мы можем помочь тебе там оказаться.
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3 час.
Людмила Лиханова
УВ. МОДЕРАТОРЫ, ПРЕКРАТИТЕ УБИРАТЬ КОММЕНТАРИИ И ЛАЙКИ. ИЛИ ПРИДЕТСЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ФСБ НА ВАШИ "ТРУДЫ". ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, НО И ПРЯМОЕ ...НАРУШЕНИЕ В УГОДУ ВРАГАМ. ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ.
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3 час.
Анатолий Зотов
А сколько в блокадном Ленинграде платили артистам? А нынешним?
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1 час.
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