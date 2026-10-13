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Татар-информ

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Предприятия РТ получат налоговые льготы из-за расходов на защиту от БПЛА

Предприятия РТ получат налоговые льготы из-за расходов на защиту от БПЛА

Для предприятий, которые несут расходы из-за атак беспилотников, предусмотрят налоговые льготы. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

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