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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов о командной тактике в «Макларене»: «Говорили, если потребуется – считаю, потребовалось. Норрис мог 20 очков разом отыграть у Ферстаппена»

Комментатор Алексей Попов высказался о решении «Макларена» не делать ставку на Ландо Норриса на Гран-при Италии.

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