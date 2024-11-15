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Совсем не праздничные цены. Сколько стоит арендовать дом для компании на Новый год во Владивостоке?

Совсем не праздничные цены. Сколько стоит арендовать дом для компании на Новый год во Владивостоке?

Новый год уже на подходе, и любители весело отметить его в компании друзей ищут варианты для аренды. Но обычной квартирой в таком случае не обойтись: компания может быть слишком большой, а запрет на шум в многоквартирных домах есть почти у всех арендодателей.

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