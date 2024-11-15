Совсем не праздничные цены. Сколько стоит арендовать дом для компании на Новый год во Владивостоке?

Новый год уже на подходе, и любители весело отметить его в компании друзей ищут варианты для аренды. Но обычной квартирой в таком случае не обойтись: компания может быть слишком большой, а запрет на шум в многоквартирных домах есть почти у всех арендодателей.
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