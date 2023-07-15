Доброе утро, крымчане 🌊 Суббота порадует нас тёплой и малооблачной погодой. Подробнее в нашей выборке👇 Симферополь +28 … +18, малооблачно Севастополь +27 … +18, ясно Алупка +25… +18, малооблачно Алушта +28 … +21, малооблачно Армянск +29 … +20, малооблачно Бахчисарай +28 … +14, ясно Белогорск +28 … +16, малооблачно Джанкой +31 … +19, малооблачно Евпатория +28 … +20, ясно Керчь +28 … +21, ясно Красноперекопск +29 … +20, малооблачно Саки +29 … +18, малооблачно Старый Крым +27 … +18, малооблачно Судак +28 … +20, малооблачно Феодосия +28 … +21, ясно Щёлкино +28 … +21, ясно Ялта +28 … +21, малооблачно Температура воды в Чёрном море составит 22-24°С, в Азовском — 25-26°С.