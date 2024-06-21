Нейросети научились врать и делают это намеренно

Нейросети, как известно, хороши во всем, но лучше всего у них получается. врать. Результаты сразу двух последних исследований показали, что современные ИИ-системы самые настоящие манипуляторы и мастера обмана.
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