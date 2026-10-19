Атака украинских беспилотников на Краснодарский край привела к человеческим жертвам. Медики рассказали о состоянии пострадавшихОдин из двух пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Северский район Краснодарского края 26 сентября выписан из больницы.