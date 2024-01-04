Полицейские в Приморском крае совместно с Общественным советом провели Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по городу Владивостоку и члены Общественного совета поздравили с Новым годом воспитанников детских домов, расположенных на территории города.
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