Про Чушпан Хаматову и других беглых тридварасов

ИМ

Ильдус Мамлеев

А зачем нам всё это говно нужно? Пусть себе комфортно воняет себе на Западе, а принимающая сторона все это вздыхает и апладирует. Но и это не надолго, вонять оно не перестанет, а вот аплодидировать будут всё меньше!