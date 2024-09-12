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Про Чушпан Хаматову и других беглых тридварасов
Комментарии
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Л
Людмила
Мы на них просто забили и забыли.
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1 д.
лл
лина любимцева
Эта бешеная дура Чума Пархатая пусть СЕБЯ ПОЛЕЧИТ ОТ БЕШЕНСТВА.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А зачем нам всё это говно нужно? Пусть себе комфортно воняет себе на Западе, а принимающая сторона все это вздыхает и апладирует. Но и это не надолго, вонять оно не перестанет, а вот аплодидировать будут всё меньше!
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1 д.
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