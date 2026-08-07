Bonds & Bullion Jump, Dollar Dumps As Rate-Hike Odds Slump After Payrolls Miss As we noted in our preview, today's payrolls print was indeed "bad news is good news" as the surprise five-sigma miss (-23k) on payrolls (albeit with a drop in the unemployment rate) sent rate-hike odds reeling lower.
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