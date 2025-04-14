Термы в Магнитогорске откроют нынешним летом

Еще один крупный объект скоро появится в городском курорте «Притяжение». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», к концу года в Магнитогорске, в парке «Притяжение», откроется термальный комплекс, который будет доступен в любое время года.