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Гаджи ГАДЖИЕВ: Эмоции захлёстывают - спорт политизирован полностью, нашим надо поехать и у всех выигрывать

Гаджи ГАДЖИЕВ: Эмоции захлёстывают - спорт политизирован полностью, нашим надо поехать и у всех выигрывать

«У нас уже было такое, когда выступали за команду СНГ. Я категорически не согласен с решением ФИФА, считаю его неправильным, - возмущается заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

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