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Русская весна

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ХАМАС заявляет, что израильская армия отступила из северной части сектора Газа

ХАМАС заявляет, что израильская армия отступила из северной части сектора Газа

Один из высокопоставленных членов ХАМАС Усама Хамдан утверждает, что израильская армия отступила из северной части сектора Газа, «не достигнув своих целей» и не взяв «ни одного пленного из состава сопротивления».

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