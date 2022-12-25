Юля Пересильд впервые рассказала о пополнении в семье

Юлия Пересильд впервые за долгое время пришла на кинопремьеру. Завсегдатаи светских мероприятий были удивлены, увидев артистку, так как в последнее время за маму отдуваются её дети, которые уже стали посещать красные дорожки практически самостоятельно.