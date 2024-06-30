Джо Байден почувствовал себя нехорошо во время теледебатов с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден чувствовал себя неважно во время последних теледебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании своего мужа.
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