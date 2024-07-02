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В КНДР осудили военные учения США, Японии и Южной Кореи

В КНДР осудили военные учения США, Японии и Южной Кореи

Учения Freedom Edge Mass Communication Specialist Seaman Aaron Haro Gonzalez / U.S. Navy via AP Военные манёвры США, Японии и Южной Кореи в Восточно-Китайском море нагнетают военную напряжённость и подрывают безопасность в регионе, заявили в МИД КНДР.

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