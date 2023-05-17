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«Доблестно сражался»: житель Соснового Бора Олег Бебия погиб в ходе СВО

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Житель Ленинградской области Олег Бебия героически погиб в ходе Специальной военной операции (СВО).

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