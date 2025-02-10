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По вновь припомненным обстоятельствам Суд в Иркустке в четвертый раз вернется к делу о продаже активов «Сибцветметниипроекта»

По вновь припомненным обстоятельствам Суд в Иркустке в четвертый раз вернется к делу о продаже активов «Сибцветметниипроекта»

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа вернется к истории с оспариванием одним из акционеров ОАО «Сибцветметниипроект» результатов банкротных торгов, на которых было продано имущество компании стоимостью 180 млн рублей.

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