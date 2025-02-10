По вновь припомненным обстоятельствам Суд в Иркустке в четвертый раз вернется к делу о продаже активов «Сибцветметниипроекта»

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа вернется к истории с оспариванием одним из акционеров ОАО «Сибцветметниипроект» результатов банкротных торгов, на которых было продано имущество компании стоимостью 180 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии