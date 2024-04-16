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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Радулов – великий мастер. Ко всем подстроится, со всеми сыграется. Он и в пас играет неплохо, и бомбардир отменный»

– Может быть, у вас есть предположения, какая команда идеально подошла бы Радулову или Шипачеву? – У меня нет такого.

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