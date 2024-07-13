Ограничивать доступ к YouTube в России нет планов, об этом заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков объяснил замедление работы сервиса проблемой с оборудованием, которое больше двух лет никак не обновляется.
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