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  • Вад Кук
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  • nyha
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YouTube — все? В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервиса

YouTube — все? В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервиса

Ограничивать доступ к YouTube в России нет планов, об этом заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков объяснил замедление работы сервиса проблемой с оборудованием, которое больше двух лет никак не обновляется.

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