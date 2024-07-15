Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 487 подписчиков

Ситуация в Харьковской области 15 июля: наступление, прорыв обороны – новости с фронта

Ситуация в Харьковской области 15 июля: наступление, прорыв обороны – новости с фронта

Идут ожесточенные бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Прорыв в районе Макеевки, а на Купянском участке активно ведется работа русской ствольной артиллерии: САУ «МСТА-С» отработали по укрепленным позициям ВСУ, работают и Гиацинты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх