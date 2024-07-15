Ситуация в Харьковской области 15 июля: наступление, прорыв обороны – новости с фронта

Идут ожесточенные бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Прорыв в районе Макеевки, а на Купянском участке активно ведется работа русской ствольной артиллерии: САУ «МСТА-С» отработали по укрепленным позициям ВСУ, работают и Гиацинты.