Опубликован график выплат пенсий в мае

Карельское отделение Соцфонда России опубликовало график выплат пенсий в мае. Выплата пенсии через отделения почты начнется с 3 мая в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы почтовых отделений.
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