Разработчик запускает Linux внутри Microsoft Excel, «в основном ради развлечения»

Разработчик NSG650 преуспел в своей попытке запустить Linux в Excel. Проект, размещенный на GitHub и получивший меткое название LinuxInExcel, был загружен на облачную платформу для разработчиков в начале этой недели и обновлен поддержкой ввода данных только вчера.
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