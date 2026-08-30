Неожиданно: вот что придумали в OZON для обеспечения безопасности товаров

Маркетплейс OZON сделал очень логичный шаг для обеспечения безопасности своей логистики от ударов украинских дронов – он разрешил хранить товары прямо в пунктах выдачи и не везти их сначала в распределительные центры, которые с 20-х чисел августа подвергаются нападениям беспилотников ВСУ, сообщает PRIMPRESS.