Модельер создает театральные костюмы разных эпох

Она творческая натура, требовательный профессионал, создающий и проектирующий театральные костюмы разных эпох, в которые одевает актеров многочисленных спектаклей, представленных в театрах страны и за рубежом.
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