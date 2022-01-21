«Соседи предупреждали». Два человека погибли из-за костра в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по факту умышленного уничтожения, повреждения чужого имущества и причинения смерти двум лицам, сообщает PRIMPRESS.
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по факту умышленного уничтожения, повреждения чужого имущества и причинения смерти двум лицам, сообщает PRIMPRESS.
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