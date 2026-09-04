РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Год назад подмосковное Щёлково содрогнулось от зверской расправы. Возле бара на 17-летнего Арсения Ерошевича набросилась толпа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

Преступники-мигранты просятся на СВО с целью дезертировать и скрыться. Нельзя этого убийцу выпускать ни в коем случае. Он убивал русского парня со своими подельниками целенаправленно, это было не случайное убийство. Удивляет слишком мягкий приговор этому нелюдю.