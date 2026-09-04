Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Год назад подмосковное Щёлково содрогнулось от зверской расправы. Возле бара на 17-летнего Арсения Ерошевича набросилась толпа.
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Просто сбежит и домой
Преступники-мигранты просятся на СВО с целью дезертировать и скрыться. Нельзя этого убийцу выпускать ни в коем случае. Он убивал русского парня со своими подельниками целенаправленно, это было не случайное убийство. Удивляет слишком мягкий приговор этому нелюдю.
Жаль,что не дали пожизненный срок,а только 11 лет,не пускать на СВО,пусть в тюрьме гниёт!