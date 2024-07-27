Делегация ВМС Вьетнама возложила цветы к памятнику Хо Ши Мину в Петербурге

Возглавил делегацию вице-адмирал Чан Тхань Нгием В Петербурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику Хо Ши Мину делегацией ВМС Вьетнама, сообщает Комитет по внешним связям Петербурга в своем телеграм-канале.
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