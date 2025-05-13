Steak Lovers
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Steak Lovers

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Капельный полив без затрат: делаем сами из пластиковых бутылок

Капельный полив без затрат: делаем сами из пластиковых бутылок

Для рассады в теплице важно стабильное увлажнение, особенно в начале роста. Заводские установки для полива стоят неоправданно дорого — притом, что собрать подходящую можно буквально за копейки из подручных материалов.

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Алекс Сэм
Нет видео по клику на источник, а за лайфхак Спасибо!
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