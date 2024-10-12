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5 рецептов домашнего паштета из куриной печени, который буквально тает на языке

5 рецептов домашнего паштета из куриной печени, который буквально тает на языке

Нежный, лёгкий и невероятно вкусный паштет из куриной печени – блюдо, которое отлично сочетается не только с гренками, тостами и свежим багетом, а и со множеством других кулинарных изысков: от спагетти, отварного риса, запечённого картофеля и грибов до различных овощей, приготовленных на пару или обжаренных на сковородке.

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