5 рецептов домашнего паштета из куриной печени, который буквально тает на языке

Нежный, лёгкий и невероятно вкусный паштет из куриной печени – блюдо, которое отлично сочетается не только с гренками, тостами и свежим багетом, а и со множеством других кулинарных изысков: от спагетти, отварного риса, запечённого картофеля и грибов до различных овощей, приготовленных на пару или обжаренных на сковородке.