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Царьград

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Удар током: камера в отеле запечатлела последние мгновения жизни певца Гаурава

Удар током: камера в отеле запечатлела последние мгновения жизни певца Гаурава

25-летний индийский артист скончался на месте происшествия.В гостинице города Большая Нойда, расположенного примерно в 40 километрах от Нью-Дели, оборвалась жизнь 25-летнего исполнителя Гаурава.

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