ФАС завела дело против банка «Открытие» из-за рекламы кредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении банка «ФК Открытие». Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения в рекламе потребительского кредита, которая распространялась в интернете, сообщило ведомство.
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