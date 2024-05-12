Джордж Расселл: «Мерседесу» нужно постараться улучшить свое положение в расстановке сил, но оставаясь реалистами»

До 2026 года никто не сможет бросить вызов «Ред Булл» – считает Расселл. Пилот «Мерседеса» признал, что с введением потолка бюджета и ограничением времени работы в аэродинамической трубе и с вычислительной гидродинамикой, которые зависят от степени успешности команды, отрывы в пелотоне «Ф-1» начали сокращаться.
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