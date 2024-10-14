В Кремле заявили о необходимости изучить идею налога на бездетность

Детали предложения о введении в России налога на бездетность Кремлю неизвестны, для оценки его эффективности необходимо проанализировать советский опыт, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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